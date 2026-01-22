Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 5200 нит, поддержкой HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп основной камерой, селфи-камерой разрешением 32 Мп, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16. Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 5200 нит, поддержкой HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной памяти, 50-Мп основной камерой, селфи-камерой разрешением 32 Мп, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 10:44 . Motorola Edge 70 Fusion

