Vivo S50 и S50 Pro Mini появились в продаже

Несколько дней назад компания Vivo представила смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini, а сегодня новинки появились в продаже на домашнем для производителя китайском рынке. Смартфоны оценены в 425 и 525 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что S50 Pro mini имеет в своем оснащении 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1216 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, оперативную память LPDDR5X Ultra, флеш-память UFS 4.1, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (перископ с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, корпус с стеклянной задней панелью и алюминиевой рамкой, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.