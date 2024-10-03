Apple AirPods 4 практически невозможно отремонтировать

Поскольку сделать ремонт без повреждений наушников практически невозможно, они получили столь низкий балл, и никому в будущем заниматься ремонтом гаджета строго не рекомендуется. При этом специалисты отмечают, что наушники AirPods 4 практически не изменились изнутри по сравнению с предыдущей версией. Ёмкость батареи зарядного кейса AirPods 4 без ANC осталась такой же, как у AirPods 3, составляя 345 мАч, что означает отсутствие значительных улучшений в этом аспекте от слова совсем. Так что инженеры компании отметили, что Apple уделяет больше внимания дизайну, чем ремонтопригодности своих беспроводных наушников, и практически не предпринимает шагов для упрощения процесса их ремонта. Это в целом логично — в противном случае продавать столько новых наушников будет невозможно.