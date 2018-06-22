Apple AirPower выйдет еще не скоро

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Apple просто не может в ближайшее время выпустить в продажу свою беспроводную зарядку. Дело в том, что Apple AirPower в технологическом плане на голову выше своих потенциальных конкурентов, но и реализовать устройство тоже не так просто. Разработчики не могут решить ряд проблем с устройством, а выпускать зарядку в продажу в тот момент, когда она еще не может стабильно работать, никто не будет. Остается лишь надеяться, что компания сможет исправить все проблемы и показать интересный девайс в ближайшее время. Фанатам уже хочется попробовать новинку и протестировать работу смартфона без проводом. Видимо, в ближайшем будущем мы и от обычной зарядки откажется в пользу такого вот устройства. Технологии уже явно позволяют.