Apple AirTags запретили в Австралии

Австралийский ритейлер Officerworks принял решение удалить устройства Apple AirTags из своих магазинов по всей стране из-за потенциальных опасностей, связанных со встроенной батареей-таблеткой. Несколько источников в Австралии подтвердили, что продавец действительно удалил устройство со своих полок, в том числе пользователь Reddit, который сообщил о запросе продукта у Officerworks. Суть проблемы в том, что упаковка Apple AirTags не соответствует австралийским правилам, согласно которым на упаковке и в инструкции по эксплуатации таких продуктов должны быть предусмотрены предупреждающие символы об использовании специальных батарей. Вероятно, данная ситуация произойдет не только в Австралии, так как в других странах есть схожие законы.

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