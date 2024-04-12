Apple Готовит к релизу новые процессоры M4

Даже праздничный сезон, который обычно позволяет существенно повысить продажи любых устройств производителя, в прошлом году не помог, так как продажи остались на том же уровне. Более того, запущенные в октябре прошлого года компьютеры на чипах M3 должны были помочь увеличить продажи, но этого не произошло, поскольку M3-процессоры не принесли значительных улучшений производительности по сравнению с M2. Соответственно .производитель планирует существенно повысить производительность нового семейства процессоров, чтобы предоставить пользователям больше возможностей для работы с софтом или какими-то особенными задачами. И, конечно, производитель будет делать упор на искусственном интеллекте, потому что сейчас это единственная возможность привлечь внимание покупателя.