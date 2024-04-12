Apple Готовит к релизу новые процессоры M4

Если верить поставщикам секретной информации, на текущий момент компания Apple усердно работает над следующим поколением своих процессоров из семейства M4. Вероятно, производитель выпустит сразу три модели процессоров, так что у потенциальных покупателей будет приличный выбор. Также специалисты отмечают, что новые M4-процессоры будут использоваться как в десктопных компьютерах, так и в ноутбуках нового поколения. Это, возможно, позволит повысить продажи настольных компьютеров, которые в последнее время сильно просели. По данным аналитиков, продажи компьютеров Mac упали на 27% в последнем финансовом году, который завершился в сентябре прошлого года.

Даже праздничный сезон, который обычно позволяет существенно повысить продажи любых устройств производителя, в прошлом году не помог, так как продажи остались на том же уровне. Более того, запущенные в октябре прошлого года компьютеры на чипах M3 должны были помочь увеличить продажи, но этого не произошло, поскольку M3-процессоры не принесли значительных улучшений производительности по сравнению с M2. Соответственно .производитель планирует существенно повысить производительность нового семейства процессоров, чтобы предоставить пользователям больше возможностей для работы с софтом или какими-то особенными задачами. И, конечно, производитель будет делать упор на искусственном интеллекте, потому что сейчас это единственная возможность привлечь внимание покупателя.
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