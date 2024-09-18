Apple Intelligence будет поддерживать больше языков

Система Apple Intelligence будет официально доступна уже в следующем месяце (правда, исключительно на поддерживаемых устройствах и в поддерживаемых регионах), что открывает для Apple новую эру мобильных технологий. К сожалению, на начальном этапе система будет работать только на американском английском языке, однако со временем поддержка новых языков будет расширена — об этом заявили официально. На презентации Glowtime компания Apple объявила, что в декабре будет добавлена поддержка локализованного английского для Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки и Великобритании. Затем, в 2025 году, Apple Intelligence получит поддержку китайского, французского, японского и испанского языков.

Этот список расширился и после — в следующем году появятся две новые версии английского — для Индии и Сингапура. Также в 2025 году будут добавлены немецкий, итальянский, португальский, вьетнамский языки и другие языки (список других языков пока что не раскрывается). При этом стоит сказать, что Apple Intelligence не будет доступна на iPhone и iPad в ЕС и Китае. В Китае также существуют свои собственные правила относительно ИИ, что создаёт дополнительные сложности компании Apple, но даже за пределами этой страны пользователей, которые говорят на китайском, очень много, так что поддержка данного языка будет реализована в обозримом будущем. И лет через десять, вероятно, система будет поддерживать все языки мира, что позволит упростить жизнь многим пользователям.
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