Apple Intelligence добавят на Apple Vision Pro

Скоро сервис Apple Intelligence будет доступен на гарнитуре дополненной реальности Vision Pro — новые возможности включают как уже знакомые функции, так и эксклюзивную опцию Create Memory Movie, доступную только на этой платформе. Напомним, что Apple позиционирует Vision Pro как устройство для просмотра «воспоминаний», и Create Memory Movie — ключевая функция в этом направлении. Она встроена в приложение «Фото» и позволяет пользователям создавать фильмы из личных снимков и видео из своей галереи. Достаточно ввести текстовое описание или голосовую команду, и Apple Intelligence автоматически подберёт подходящие кадры. Готовый фильм можно просматривать на большом виртуальном экране или в иммерсивной среде.

Кроме этого, Apple Intelligence добавит в Vision Pro инструменты работы с текстом, интегрированные с ChatGPT. Пользователи смогут диктовать заметки и письма, создавать списки или редактировать стиль текста с помощью ИИ. Это особенно удобно, поскольку ввод текста в гарнитуре без внешней клавиатуры может быть затруднительным. Также появится функция умных ответов, позволяющая быстро реагировать на сообщения одним нажатием. Apple Intelligence будет включён в обновление visionOS 2.4, которое уже доступно в бета-версии для разработчиков и выйдет для всех пользователей в апреле. На старте поддержка Apple Intelligence будет доступна только на английском языке (впрочем, это было ожидаемо), а позже появятся дополнительные языки и функции.
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