Apple Intelligence в будущем будет платным сервисом

В этом году маркетинг компании Apple, вероятнее всего, будет сосредоточен на искусственном интеллекте — Apple Intelligence, наборе ИИ-функций, который был представлен в прошлом месяце вместе с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. И стоит отметить, что сервис Apple Intelligence будет представлен в бета-версии даже после полного запуска новых операционных систем этой осенью, но, что довольно приятно, он будет абсолютно бесплатным для использования. Конечно, если у вас есть совместимое устройство вроде iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, либо же Mac и iPad с чипами серии M от Apple.

Однако по информации издания Bloomberg, Apple Intelligence не всегда будет бесплатным, так как компания в будущем планирует изменить формат монетизации. Журналист издания утверждает, что в недалёком будущем компания разделит функции Apple Intelligence на два уровня. Один уровень останется бесплатным, но будет предлагать ограниченный набор функций и возможностей, в то время как для доступа к полному набору ИИ-функций на iPhone, iPad или Mac пользователям придётся заплатить за что-то вроде Apple Intelligence+. Это будет подписочный план, аналогичный другим сервисам и он позволит Apple противостоять новой тенденции, когда люди обновляют свои устройства гораздо реже, чем раньше. В результате производитель получает меньше прибыли и Apple, конечно, это не очень нравится, тогда как запуск ИИ-сервиса с платной подпиской на миллионы пользователей позволит исправить ситуацию.
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