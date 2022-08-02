Apple M1 Max не так хорош, как обещает компания

С момента выпуска ноутбуков на процессорах Apple M1 Max показатели производительности, сравниваемые с NVIDIA, AMD и Intel, показали, что новый чип не так идеален, как утверждает компания. Теперь пользователь социальных сетей Дэвид Хуанг сравнил производительность видеокодека процессора Apple M1 Max с графическим процессором Intel Arc A380, чтобы показать, что Apple не продолжает доминировать в конкурентной борьбе. Читатели должны отметить, что Apple блистает производительностью процессора. Он предлагает более высокое качество, но только с небольшим отрывом. Тем не менее, это требует удара по графической производительности. Примером может служить более новая серия NVIDIA RTX 30, которая требует почти на треть меньше времени для рендеринга, чем Apple M1 Max.

В тестах потокового видео Jellyfish 4K HVEC (30 кадров в секунду, 400 Мбит/с) и bilibili 4K HVEC HDR (120 кадров в секунду, 14 Мбит/с) битрейт Apple M1 Max составляет 61, тогда как битрейт графического процессора Intel Arc A380 составляет 118. Последний видеопоток предлагает аналогичный вид: Apple предлагает 417-битную скорость вместо 542-битной скорости Intel. Соответственно, пока что говорить о каком-то реальном доминировании не приходится, но на самом деле компания Apple сделала огромную работу в этом направлении. Нужно понимать, что компания всего за два поколения добралась до уровня топовых конкурентов на рынке, тогда как многим это не удаётся на протяжении многих лет.