Apple M3 Pro оказался слабее предшественника

Стоит напомнить, что базовая версия процессора Apple M3 Pro имеет меньше производительных ядер, чем M2 Pro, поэтому данный недостаток существенно сказывается на многоядерной производительности свежего чипа. В бенчмарке Geekbench 6, например, новый процессор Apple оказался настоящим разочарованием, уступив предшественнику M2 Pro целы 6 процентов производительности. Если M3 Max превзошёл ожидания аудитории, оставив далеко позади даже 24-ядерный M2 Ultra в многоядерных результатах Geekbench 6, то M3 Pro, наоборот, проиграл более старому процессору. Даже базовая версия M3 с 8-ядерным центральным процессором и 10-ядерной графикой по производительности не уступает M2 Pro с 10-ядерным процессором, так что нам не совсем понятно, почему Apple урезала производительность M3 Pro.

Ведь компания умышленно использует шесть производительных и шесть эффективных ядер вместо восьми производительных и четырёх энергоэффективных ядер в М2 Pro. Производительные ядра нового процессора работают на частоте 4,05 ГГц, и этот показатель идентичен для всех процессоров серии M3 от Apple, что приводит к увеличению производительности в одноядерном тесте. Но вот в многоядерном режиме, а это куда важнее для потенциального покупателя, производительности чипа оказалась существенно ниже, чем ожидали пользователи. Вероятно, так компания решила держать конкуренцию между старыми и новыми моделями ноутбуков, но всё равно выглядит такое решение не очень разумным.