Apple M3 Ultra получит 32 ядра и 80 ядер графики

Apple планирует выпустить еще несколько новых процессоров на базе технологического процесса 3 нм после M3, M3 Pro и M3 Max. Вероятно, новым процессором компании выступит чип M3 Ultra, который будет обладать более высокой производительностью в сравнению с текущими решениями. Например, данный процессор может получить целых 80 ядер графической подсистемы, тогда как на текущий момент у Apple самым мощным решением выступает процессор M3 Max с 40 ядрами графики. Соответственно, если M3 Max можно в топовой комплектации получить с 16 ядрами процессора и 40 ядрами графики за доплату в 500 долларов в сравнении с базовой версией, то M3 Ultra с 80-ядерной графикой явно будет очень дорогим удовольствием.

Кроме того, аналитики считают, что производитель в данном процессоре реализует 32 ядра центрального процессора, 80 ядер графической подсистемы, 256 ГБ оперативной памяти и до 8 ТБ встроенной памяти. Проблема только в том, что такой процессор будет потреблять заметно больше энергии и, соответственно, выделять море тепла, так что, вероятно, в ноутбуки его устанавливать не станут. Это процессор для десктопного компьютера, который позволит создавать очень сложную графику нового поколения, не переживая о том, что вам не хватит производительности. Другое дело, что при достаточно высокой стоимости такой процессор уже не будет массовым решением — его получат только те, кто готов отдать за компьютер около 6-8 тысяч долларов. А это явно не очень много людей в мире.
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