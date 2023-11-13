Apple M3 Ultra получит 32 ядра и 80 ядер графики

Кроме того, аналитики считают, что производитель в данном процессоре реализует 32 ядра центрального процессора, 80 ядер графической подсистемы, 256 ГБ оперативной памяти и до 8 ТБ встроенной памяти. Проблема только в том, что такой процессор будет потреблять заметно больше энергии и, соответственно, выделять море тепла, так что, вероятно, в ноутбуки его устанавливать не станут. Это процессор для десктопного компьютера, который позволит создавать очень сложную графику нового поколения, не переживая о том, что вам не хватит производительности. Другое дело, что при достаточно высокой стоимости такой процессор уже не будет массовым решением — его получат только те, кто готов отдать за компьютер около 6-8 тысяч долларов. А это явно не очень много людей в мире.