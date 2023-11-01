Apple M3 оказался лишь немного мощнее Apple M2 в бенчмарках

Два дня назад компания Apple официально представила процессоры нового поколения, которые, по словам производителя, предоставляют просто безумный прирост производительности, которую невозможно будет не заметить в реальных сценариях использования. Но сегодня появились первые тесты процессора Apple M3, которые показали, что процессор действительно мощнее, но исключительно в однопоточном сценарии. То есть в тех случаях, когда приложение задействует исключительно одно ядро процессора, пользователь получает реальную производительность, которая выше, чем у процессора прошлого поколения. Но если говорить о многопоточном сценарии, то процессоры практически равны и говорить о каком-то преимуществе новинки уже не приходится.

Вероятно, это связано с ним, что на самом деле никакой невероятно новой архитектуры ядер у процессора нет, так что компания просто слегка улучшила уже имеющиеся технологии, чтобы немного повысить производительность в реальных сценариях работы. Безусловно, огромным преимуществом является то, что новый процессор производится по технологическому процессу в три нанометра, который позволяет снизить энергопотребление процессора при той же производительности. Это значит, что новый процессор предоставит абсолютно ту же производительность, но ноутбук на его базе будет работать в автономном режиме на несколько часов дольше. Для кого-то это является существенным преимуществом, но в большинстве своём это сложно назвать большим бонусом.