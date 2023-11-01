Apple M3 оказался лишь немного мощнее Apple M2 в бенчмарках

Вероятно, это связано с ним, что на самом деле никакой невероятно новой архитектуры ядер у процессора нет, так что компания просто слегка улучшила уже имеющиеся технологии, чтобы немного повысить производительность в реальных сценариях работы. Безусловно, огромным преимуществом является то, что новый процессор производится по технологическому процессу в три нанометра, который позволяет снизить энергопотребление процессора при той же производительности. Это значит, что новый процессор предоставит абсолютно ту же производительность, но ноутбук на его базе будет работать в автономном режиме на несколько часов дольше. Для кого-то это является существенным преимуществом, но в большинстве своём это сложно назвать большим бонусом.