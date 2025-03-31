Apple MacBook Pro на процессоре M5 выйдет во второй половине года

Известный аналитик Марк Гурман сообщает, что компания Apple представит обновлённый MacBook Pro на фирменном чипе M5 в октябре этого года. По данным источников, новинка не получит больших изменений по сравнению с предшественником. Большое обновление состоится в 2026 году – пользователей ждет процессор M6, OLED-экран и еще более тонкий корпус.

Напомним, что представленные в октябре прошлого года MacBook Pro оснащаются чипами M4, M4 Pro и M4 Max, от 16 ГБ до 128 ГБ оперативной памяти, от 512 ГБ до 8 ТБ на твердотельном накопителе, а также 14 или 16-дюймовыми Liquid Retina XDR-дисплеями с яркостью SDR до 1000 нит и HDR-до 1600 нит.