Apple Отменила запуск флагманского монитора

Основатель и генеральный директор аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг опубликовал сообщение в своих социальных сетях для своих самых преданных подписчиков, сообщив об отмене фирменного дисплея mini-LED размером 27 дюймов от компании Apple, слухи о котором ходили достаточно давно. Как предполагается аналитиками, если бы такой продукт был запущен, он мог бы заменить текущий Pro Display XDR и стать флагманским монитором Apple для креативных профессионалов и создателей контента. Более премиальный монитор должен был появиться в 2022 году, но Apple, как говорят поставщики секретной информации, столкнулась с многочисленными проблемами, что привело к задержке релиза.

Хотя Янг не предоставил причин отмены 27-дюймового дисплея, это, вероятно, связано с проблемами производства, совмещенными с макроэкономическими проблемами, которые повлияли на покупательную способность клиентов. Соответственно, многие специалисты уверены, что новый монитор очень плохо показал бы себя на рынке даже несмотря на его привлекательные функции вроде высокой частотой обновления ProMotion. К сожалению, на текущий момент многие крупные компании вынуждены отказываться от своих ярких проектов из-за того, что покупательная возможность пользователей очень упала и смысла запускать новые продукты в релиз просто нет — их никто не будет покупать. Это очень грустно, конечно, но, с другой стороны, логику производителя можно понять.