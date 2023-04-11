Apple Отменила запуск флагманского монитора

Основатель и генеральный директор аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг опубликовал сообщение в своих социальных сетях для своих самых преданных подписчиков, сообщив об отмене фирменного дисплея mini-LED размером 27 дюймов от компании Apple, слухи о котором ходили достаточно давно. Как предполагается аналитиками, если бы такой продукт был запущен, он мог бы заменить текущий Pro Display XDR и стать флагманским монитором Apple для креативных профессионалов и создателей контента. Более премиальный монитор должен был появиться в 2022 году, но Apple, как говорят поставщики секретной информации, столкнулась с многочисленными проблемами, что привело к задержке релиза.

Хотя Янг не предоставил причин отмены 27-дюймового дисплея, это, вероятно, связано с проблемами производства, совмещенными с макроэкономическими проблемами, которые повлияли на покупательную способность клиентов. Соответственно, многие специалисты уверены, что новый монитор очень плохо показал бы себя на рынке даже несмотря на его привлекательные функции вроде высокой частотой обновления ProMotion. К сожалению, на текущий момент многие крупные компании вынуждены отказываться от своих ярких проектов из-за того, что покупательная возможность пользователей очень упала и смысла запускать новые продукты в релиз просто нет — их никто не будет покупать. Это очень грустно, конечно, но, с другой стороны, логику производителя можно понять.
Представлен 240-Гц монитор Philips Evnia 27M2C5500W …
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2C5500W, которая получила 27…
Представлен 380-Гц монитор MSI G253PF …
Компания MSI представила очередной геймерский монитор, который получил название G253PF. Новинку оснастили…
Представлен 44,5-дюймовый монитор AOC Agon AG455UCX…
Компания AOC представила игровой монитор Agon AG455UCX, который получил 44,5-дюймовую VA-панель с разреше…
Представлены глобальные версии мониторов OnePlus X 27 и E 24…
Компания OnePlus дала старт глобальным продажам мониторов OnePlus X 27 и OnePlus E 24, которые были предс…
Монитор Redmi A22 оценен в 55 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов крайне доступной моделью Redmi A22, которая предназначена…
Представлен монитор Samsung Odyssey Neo G7…
Компания Samsung пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Odyssey Neo G7 (G70NC), которая получила…
240-Гц монитор LG UltraGear OLED оценен в $1500…
Компания LG объявила цены на 27- и 45-дюймовые мониторы LG UltraGear OLED, которые были представлены на в…
Монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30" вышел в России …
Компания Xiaomi выпустила на российский рынок игровой монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor 30", рекомендо…
Обзор Akenori LED – 888P. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED – 888P. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor