Apple Отменила запуск флагманского монитора

Хотя Янг не предоставил причин отмены 27-дюймового дисплея, это, вероятно, связано с проблемами производства, совмещенными с макроэкономическими проблемами, которые повлияли на покупательную способность клиентов. Соответственно, многие специалисты уверены, что новый монитор очень плохо показал бы себя на рынке даже несмотря на его привлекательные функции вроде высокой частотой обновления ProMotion. К сожалению, на текущий момент многие крупные компании вынуждены отказываться от своих ярких проектов из-за того, что покупательная возможность пользователей очень упала и смысла запускать новые продукты в релиз просто нет — их никто не будет покупать. Это очень грустно, конечно, но, с другой стороны, логику производителя можно понять.