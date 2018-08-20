Apple Pencil все же выйдет

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Apple вроде как планирует внедрить поддержку стилуса в свой новый iPhone. Конечно, верить в это довольно трудно, ведь ранее компания наотрез отказывалась от использования вспомогательных средств ввода информации. Теперь же в настройках OLED-дисплея для нового флагмана нашли поддержку не только разной степени нажатия, но и распознавание угла, под которым вводится информация. Это напрямую указывает на Apple Pencil, ведь для пальца угол наклона совершенно не важен. Будем надеяться, что производитель действительно покажет что-то крутое на предстоящей выставке и этот анонс потрясет рынок. Вот только стилусы конкуренты уже давно используют и у них все хорошо. Неужели Яблоко будет копировать достижения других компаний?