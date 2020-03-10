Объявлены характеристики наушников Apple Powerbeats 4

Apple Powerbeats 4 предложит пользователю лучшее качество сборки, улучшенный чип H1, который был позаимствован из AirPods Pro.

Наушники получат лучшую стабильность и качество звука по сравнению с предыдущей моделью. Автономное время работы заявлено до 15 часов. Наушники Apple Powerbeats 4 будут иметь функцию быстрой зарядки. Конструкция гарнитуры прочная и обладает защитой от влаги. Цветовая гамма представлена в трех цветах: черный, белый и красный. На гарнитуре расположены кнопки управления воспроизведения и регулятор громкости.

На данный момент информация о дате выпуска и стоимости наушников нет.