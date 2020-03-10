Объявлены характеристики наушников Apple Powerbeats 4

2020-03-10, Автор - Ramil; Продукт - Apple Powerbeats 4; [59]
Apple Powerbeats 4 предложит пользователю лучшее качество сборки, улучшенный чип H1, который был позаимствован из AirPods Pro.

Наушники получат лучшую стабильность и качество звука по сравнению с предыдущей моделью. Автономное время работы заявлено до 15 часов. Наушники Apple Powerbeats 4 будут иметь функцию быстрой зарядки. Конструкция гарнитуры прочная и обладает защитой от влаги. Цветовая гамма представлена в трех цветах: черный, белый и красный. На гарнитуре расположены кнопки управления воспроизведения и регулятор громкости.

На данный момент информация о дате выпуска и стоимости наушников нет.

Комментарии и отзывы Apple Powerbeats 4
Лучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X PerformaЛучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X Performa
Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient ModeОбзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Опубликованы примеры фото с камеры Fujif...
Опубликованы примеры фото с камеры FujifВ сети появились примеры фотографий, сделанных на недавно представленную компактную камеру Fujifilm X100V...
Наушники AWEI T10C с поддержкой беспрово...
Наушники AWEI T10C с поддержкой беспровоНаушники AWEI T10C получили поддержку Bluetooth версии 5.0, которая работает в диапазоне 10 метров. ...
Rainbow Six: Siege поражает количеством ...
Rainbow Six: Siege поражает количеством Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - шутер от первого лица разработанная компанией Ubisoft. Она доступна для ...
Стартовали открытые продажи планшета Hua...
Стартовали открытые продажи планшета HuaСегодня стартовали российские открытые продажи ожидаемого планшета Huawei MediaPad M6 за 24 990 рублей. В...
Смартфон Moto G8 получит основную тройну...
Смартфон Moto G8 получит основную тройнуНе так давно, компанией Motorola были анонсированы некоторые смартфоны линейки Moto G8. Сегодня же стало ...
Xiaomi Visual Blackhead Remover гаджет д...
Xiaomi Visual Blackhead Remover гаджет дКомпания Xiaomi анонсировала электрический прибор для очищения кожи лица Xiaomi Visual Blackhead Remover....
Новая модель от OnePlus 7 Pro ...
Новая модель от OnePlus 7 Pro Компания OnePlus выпустила интересную новинку среднего варианта под названием OnePlus 7 Pro. В основы ха...
Стартовали продажи умных часов Xiaomi Yo...
Стартовали продажи умных часов Xiaomi YoКитайский рынок пополнился бюджетными умными часами Xiaomi Youpin за $17. Они характеризуются 1,3-дюймов...
Смартфон iPhone 11 Pro подешевел на 155 ...
Смартфон iPhone 11 Pro подешевел на 155 Сетевые источники сообщают о существенном снижении цены на смартфоны линейки iPhone 11. Самый дорогой iPh...
Компания Samsung продала почти 500 тысяч...
Компания Samsung продала почти 500 тысячВ Лас-Вегасе на выставке CES 2020, журналисты пообщались с главой мобильного подразделения компании Samsu...
Wargaming провела «Стрим года», где расс...
Wargaming провела «Стрим года», где рассНедавно Wargaming провела «Стрим года» в Москве, где в окружении блогеров, разработчиков и фанатов расс...
Realme X50 5G показался на первых фото...
Realme X50 5G показался на первых фотоНа просторах интернета появилась официальная информация о смартфоне, который совсем скоро, вероятно, отпр...
Лучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GBЛучший бюджетный смартфон 2020 года. realme X2 8/128GB
Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Автомобильное комбо-устройство 3 в 1
Обзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камеройОбзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камерой
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor