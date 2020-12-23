Apple Silicon M1 запускают игры с Nintendo Switch

Возможно, вы уже устали слышать о том, насколько мощным является Apple Silicon M1, поэтому вот еще одно доказательство данного факта. Конечно, возможность запускать приложения для Windows уже является конкретным доказательством, не говоря уже о запуске самой Windows 10, но энтузиасты решили на этом не останавливаться. В сети уже есть пользователи, которые смогли запустить на своем ноутбуке игры с Nintendo Switch. Конечно, мы не можем судить, насколько это вообще законно, но сам факт данной возможности уже радует. Возможно, это станет новой вехой в развитии ноутбука как игровой развлекательной платформы. Сейчас же стоит подождать, пока энтузиасты подготовят полноценный гайд, а потом уже можно будет пробовать и говорить насколько это удобно.