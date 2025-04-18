Apple Vision Pro 2 будет изготовлен из титана

Также инсайдер сообщает, что новое AR-устройство Apple, скорее всего, не будет называться Vision Pro 2. Вместо этого компания может выбрать названия Vision или Vision Air, подчёркивая лёгкий и изящный дизайн новинки. С другой стороны, стоит напомнить, что титан достаточно дорогой, а значит, если компания будет его массово применять, то стоимость гаджета лишь возрастёт. А компания Apple наоборот активно работает над тем, чтобы выпускать устройство более доступного формата, ведь именно из-за цены новинку не покупали на релизе. В этом плане делать устройство легче, но ещё дороже, было бы просто глупо, потому что это ещё больше ударит по продажам. Но, возможно, производитель знает, как добиться двух целей сразу. Тем более, что времени на работу в этом направлении у Apple предостаточно.