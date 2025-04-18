Apple Vision Pro 2 будет изготовлен из титана

Один из главных недостатков Apple Vision Pro — пожалуй, второй по значимости после высокой цены, — это вес гаджета, из-за которого у многих пользователей начинает банально болеть шея и голова. По слухам, Apple активно работает над тем, чтобы сделать второе поколение гарнитуры легче. По информации надёжного инсайдера, компания собирается использовать титан в конструкции Vision Pro 2, чтобы снизить общий вес конструкции. Однако, титан будет использоваться не для всего корпуса, а в основном для внутренних элементов. Внешняя часть гарнитуры останется алюминиевой, окрашенной в чёрный цвет, напоминающий тёмно-графитовый с синеватым оттенком — такой же, как у iPhone 5.

Также инсайдер сообщает, что новое AR-устройство Apple, скорее всего, не будет называться Vision Pro 2. Вместо этого компания может выбрать названия Vision или Vision Air, подчёркивая лёгкий и изящный дизайн новинки. С другой стороны, стоит напомнить, что титан достаточно дорогой, а значит, если компания будет его массово применять, то стоимость гаджета лишь возрастёт. А компания Apple наоборот активно работает над тем, чтобы выпускать устройство более доступного формата, ведь именно из-за цены новинку не покупали на релизе. В этом плане делать устройство легче, но ещё дороже, было бы просто глупо, потому что это ещё больше ударит по продажам. Но, возможно, производитель знает, как добиться двух целей сразу. Тем более, что времени на работу в этом направлении у Apple предостаточно.