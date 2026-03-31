Apple Vision Pro поддерживает GeForce NOW в 4К

Свежий апдейт сервиса GeForce NOW от NVIDIA добавил поддержку стриминга с частотой 90 FPS для различных VR-гарнитур, и владельцы устройств Apple получили приятный бонус. Для Apple Vision Pro теперь доступен стриминг в 4K при 90 FPS, что заметно улучшает игровой опыт при использовании облачного сервиса. Vision Pro оснащён двумя дисплеями — по одному для каждого глаза — с разрешением 3660 на 3200 пикселей и частотой до 120 Гц. На этом фоне поддержка 4K при 90 FPS выглядит логичным шагом. Хотя неясно, насколько активно пользователи применяют эту гарнитуру именно для игр, сам факт появления такой поддержки намекает на достаточно высокий интерес со стороны руководства NVIDIA.

В рамках тарифа Ultimate пользователи других VR-гарнитур тоже могут играть при 90 FPS, но уже с более низким разрешением. При этом базовый уровень для всех — это 1080p при 90 FPS. На данный момент только шлем Vision Pro способен выдавать 4K при 90 FPS в GeForce NOW, но, вероятно, в будущем эта опция появится и на других платформах. Несмотря на то, что далеко не все игры изначально рассчитаны на 4K и 90 FPS, технология DLSS от NVIDIA помогает повысить частоту кадров и улучшить качество изображения, обеспечивая плавный геймплей даже в таком режиме. Кроме того, компания планирует внедрить поддержку декодирования видео H.265 в браузерах, что должно значительно повысить эффективность стриминга и качество картинки при передаче с облачных серверов. Видимо, в этом есть какой-то смысл.
