Apple Vision Pro получил крупный апдейт и поддержку PS VR2 Sense

Вчера компания Apple представила крупное обновление для своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro во время ключевой презентации WWDC 2025 — теперь система называется visionOS 26 в соответствии с новой системой наименований Apple для мобильных и настольных операционных систем. Одним из наиболее значимых нововведений стали виджеты, которые органично встраиваются в физическую среду, бесшовно интегрируясь в пространство пользователя и появляясь каждый раз при надевании Apple Vision Pro в том же самом месте. Пользователи могут настраивать ширину рамки виджета, цвет и глубину, плюс visionOS 26 представляет несколько новых виджетов — Часы, Погоду, Музыку с быстрым доступом к плейлистам и Фото, которые отображают панорамы и пространственные снимки в виде картин на стене.

Более того, Vision Pro уже поддерживала Bluetooth-аксессуары вроде клавиатур, мышей и игровых контроллеров, но visionOS 26 теперь поддерживает ещё и контроллеры PlayStation VR2 Sense. Также появилась ключевая функция, которая обещает улучшить повседневное использование Apple Vision Pro. Речь про опцию прокрутки без рук. Предыдущие версии visionOS требовали от пользователей сжимать большой и указательный пальцы, чтобы захватить контент, а затем перетаскивать его в любом направлении для прокрутки, или выполнять жест сжатия и щелчка для более быстрой прокрутки. visionOS 26 представляет новую функцию Look to Scroll, позволяющую пользователям исследовать приложения и веб-сайты, используя только глаза.