Apple Vision Pro получит поддержку ИИ-функций

В прошлом году компания Apple представила миру гарнитуру Vision Pro, которая вызвала смешанные отзывы. Несмотря на технологическую продвинутость устройства, высокая цена остаётся главной причиной, по которой большинство пользователей не спешат с покупкой. Более того, хотя visionOS 2 вышла одновременно с iOS 18, гарнитура не получила обновлений Apple Intelligence по неизвестным причинам. Соответственно, прошло уже шесть месяцев с момента анонса Apple Intelligence, и, похоже, Vision Pro вскоре всё таки получит ИИ-функции без необходимости обновлять «железо». Согласно данным Bloomberg, Apple наконец-то внедрит Apple Intelligence в Vision Pro без каких-либо аппаратных требований. Среди новых функций ожидаются Writing Tools, Genmoji, Image Playground и другие возможности. Благодаря этому компания расширит поддержку ИИ за пределы iPhone, iPad и Mac.

Также сообщается, что Apple разработает новое приложение для Vision Pro, которое обеспечит доступ к пространственному контенту. Вероятно, это будет централизованный хаб для контента как от Apple, так и от сторонних разработчиков. Хотя гарнитура уже поддерживает различные источники пространственного контента, новое приложение может предложить официальные материалы, одобренные Apple. При этом стоит отметить, что ранее Apple вовсе не обещала реализовать ИИ-функций в Vision Pro, поэтому точная дата релиза обновления пока что под большим вопросом. Но апдейт довольно интересный.
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