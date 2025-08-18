Apple Vision Pro продаётся слишком плохо из-за отсутствия контента

С момента запуска в январе 2024 года продажи Apple Vision Pro так и не превысили отметку в 500 тысяч экземпляров. Несмотря на безупречный дизайн, сборку и техническое оснащение, гарнитура оказалась слишком дорогой для большинства клиентов Apple. Даже для тех, кого не пугает ценник, проблемой является вес устройства и отсутствие внятных сценариев использования. По данным нового отчёта, ситуация усугубляется тем, что компания слишком медленно добавляет новые функции — хотя с момента выхода Vision Pro их стало больше, динамики явно недостаточно. В этом году ожидается выпуск преемника гарнитуры с чипом M4, однако скромное обновление «железа» вряд ли даст толчок продажам, если пользователям попросту нечем будет заняться с устройством.

Как отмечает Марк Гурман, рынок для гаджета за 3499 долларов слишком узок, и Apple необходимо регулярно внедрять новые функции, чтобы удерживать интерес. Одним из потенциальных драйверов называется «иммерсивное видео» — но только при условии, что библиотека контента будет достаточно широкой, чтобы оправдать покупку. Сейчас же каталог подобных материалов крайне скудный — всего несколько эпизодов, которых явно недостаточно, чтобы побудить клиентов тратить тысячи долларов. При этом, как утверждается в отчёте, у Apple уже есть большой запас готового иммерсивного контента, но компания намеренно выпускает его медленно, чтобы «растягивать» библиотеку, не тратя все ресурсы сразу. Это тоже влияет на продажи.
