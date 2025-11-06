Глобальную версию Nubia Z80 Ultra оценили в 650 евро

Компания Nubia представила глобальную версию флагманском смартфона Nubia Z80 Ultra, который оценен в 650, 800 и 900 евро за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт розничных продаж ожидается в конце этого месяца.

Напомним, что смартфон оснащается топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c максимальной частотой 4,6 ГГц. Новинка также характеризуется ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, композитной жидкометаллической системой охлаждения с 3D-радиатором Ice Steel VC, 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1216:2688 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (35-мм оптика и датчик OmniVision Light Master 990 оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с OIS), подэкранной 16-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок.
