iPhone Fold будет даже дешевле некоторых конкурентов

Apple, судя по всему, не собирается сдерживаться в вопросе цены iPhone Fold, поскольку первый складной смартфон компании, по оценкам, будет продаваться за 2399 долларов, что делает его лишь немного дешевле Samsung Galaxy Z TriFold. За такие деньги покупатели будут ожидать исключительно флагманские характеристики, однако, по словам одного инсайдера, прототип iPhone Fold лишён Face ID ради уменьшения толщины корпуса. В то же время сообщается, что Apple откажется от выреза или «таблетки» на экране, сделав ставку на отверстие под камеру и подэкранные модули. Учитывая, что iPhone Fold, по слухам, получит испарительную камеру, его толщина уже находится на пределе допустимого для Apple.

Марк Гурман из Bloomberg отмечал, что устройство будет напоминать два iPhone Air, сложенных бок о бок, и в такой ситуации компромиссы выглядят неизбежными, однако отказ от Face ID в пользу бокового Touch ID может вызвать недовольство у пользователей. Всё-таки сканер отпечатков в кнопке питания уже используется в линейке iPad Air и слабо ассоциируется с флагманским уровнем. Среди прочих характеристик упоминаются одна камера под экраном, один модуль с отверстием в дисплее, а также двойная камера с разрешением 48 Мп. Особое внимание Apple, как ожидается, уделит шарниру, который считается самым сложным элементом всей конструкции, наравне с задачей устранения складки на экране. Впрочем, пока что с последней задачей никому из производителей справиться не удалось.