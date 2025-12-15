iPhone Fold будет даже дешевле некоторых конкурентов

Марк Гурман из Bloomberg отмечал, что устройство будет напоминать два iPhone Air, сложенных бок о бок, и в такой ситуации компромиссы выглядят неизбежными, однако отказ от Face ID в пользу бокового Touch ID может вызвать недовольство у пользователей. Всё-таки сканер отпечатков в кнопке питания уже используется в линейке iPad Air и слабо ассоциируется с флагманским уровнем. Среди прочих характеристик упоминаются одна камера под экраном, один модуль с отверстием в дисплее, а также двойная камера с разрешением 48 Мп. Особое внимание Apple, как ожидается, уделит шарниру, который считается самым сложным элементом всей конструкции, наравне с задачей устранения складки на экране. Впрочем, пока что с последней задачей никому из производителей справиться не удалось.