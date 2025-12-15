iPhone Fold будет даже дешевле некоторых конкурентов

Apple, судя по всему, не собирается сдерживаться в вопросе цены iPhone Fold, поскольку первый складной смартфон компании, по оценкам, будет продаваться за 2399 долларов, что делает его лишь немного дешевле Samsung Galaxy Z TriFold. За такие деньги покупатели будут ожидать исключительно флагманские характеристики, однако, по словам одного инсайдера, прототип iPhone Fold лишён Face ID ради уменьшения толщины корпуса. В то же время сообщается, что Apple откажется от выреза или «таблетки» на экране, сделав ставку на отверстие под камеру и подэкранные модули. Учитывая, что iPhone Fold, по слухам, получит испарительную камеру, его толщина уже находится на пределе допустимого для Apple.

Марк Гурман из Bloomberg отмечал, что устройство будет напоминать два iPhone Air, сложенных бок о бок, и в такой ситуации компромиссы выглядят неизбежными, однако отказ от Face ID в пользу бокового Touch ID может вызвать недовольство у пользователей. Всё-таки сканер отпечатков в кнопке питания уже используется в линейке iPad Air и слабо ассоциируется с флагманским уровнем. Среди прочих характеристик упоминаются одна камера под экраном, один модуль с отверстием в дисплее, а также двойная камера с разрешением 48 Мп. Особое внимание Apple, как ожидается, уделит шарниру, который считается самым сложным элементом всей конструкции, наравне с задачей устранения складки на экране. Впрочем, пока что с последней задачей никому из производителей справиться не удалось.
Представлен смартфон Jolla Phone с Sailfish OS…
Финская компания Jolla представила смартфон Jolla Phone, который работает под управлением операционной си…
TSMC подняла цены на производство чипов…
Неделя, на которую пришлись официальные анонсы Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm и Dimensity 9500 от M…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недоро…
Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Pro относится к доступному ценовому сегменту, новинка представл…
Apple практически приостановила производство iPhone Air…
Всего через неделю после слухов о том, что Samsung якобы отменяет выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых про…
HONOR 500 оценили в 380 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью HONOR 500, которая основана на 4-нанометровой одн…
Samsung сняла смартфон Galaxy S26 Edge с производства ещё до…
Последние недели для инсайдеров выдались крайне насыщенными. Сначала они утверждали, что компания Samsung…
Honor GT2 может получить батарею на 10000 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Honor GT2, релиз которого …
TSMC строит сразу три новых завода для iPhone 18…
Глава крупнейшего в мире производителя полупроводников признал, что текущих мощностей TSMC уже не хватает…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor