Cкладной iPhone показали на рендере

Авторитетный инсайдер Джон Проссер опубликовал изображения и подробности о складном смартфоне iPhone, который пока имеет предположительное наименование Ultra. Если верить источнику, аппарат оснастят 7,8-дюймовым внутренним экраном, 5,5-дюймовым внешним дисплеем, толщиной в сложенном состоянии 9 мм, а в разложенном – 4,5 мм, двумя фронтальными камерами, сдвоенной тыльной камерой и системой Touch ID в кнопке питания. Ориентировочная цена устройства составляет 2000-2500 долларов. Ранее Проссер зарекомендовал себя достоверными инсайдами о дате выхода смартфонов серии Google Pixel 7, смартфона iPhone SE 2020 и ноутбука MacBook Pro 13, а в этом году раскрыл дизайн iPhone 17 Pro за месяц до его презентации.