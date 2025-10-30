Официально: OPPO Find X9 выйдет в России

Компания OPPO объявила, что в России официально будут выпущены новенькие флагманские смартфоны Find X9 и X9 Pro. Цены и дата начала продаж пока не были объявлены. Напомним, что вчера были представлены глобальные версии новинок, которые оценили в 1000 и 1300 евро соответственно.

OPPO Find X9 имеет в оснащении топовый процессор MediaTek Dimensity 9500, оперативную память стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, 6,59-дюймовый OLED-дисплей Tianma с разрешением 2760:1256 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и минимальной 1 нит, основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 7025 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 5 Вт соответственно, защиту от влаги и пыли (IP66, IP68 и IP69), два сверхлинейных динамика и корпус толщиной 7,99 мм.
OnePlus 15 уже протестировали в играх…
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 официально представлен — вскоре на рынке появится целая волна Android-…
Red Magic 11 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования игрового смартфона Red …
Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Официально: Meizu 22 получит аккумулятор 5510 мАч,…
Компания Meizu раскрыла некоторые подробности о смартфоне Meizu 22, который будет представлен уже 15 сент…
iPhone 17 Pro поставил рекорд производительности…
Первые результаты Geekbench 6 для процессора A19 Pro вызвали разочарование у тех, кто рассчитывал на апгр…
Опубликованы первые примеры фото с iQOO 15…
Компания iQOO опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру еще не представленного…
TSMC готовит до 100 тысяч пластин 2 нм в 2026 году…
Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш…
Смартфон Vivo T4 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo T4 Pro, который еще не был предс…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor