Apple Watch 7 получат важнейшую функцию

В прошлом месяце в сливе информации говорилось, что следующие Apple Watch (ориентировочно Apple Watch 7) могут получить функцию мониторинга уровня сахара в крови. Теперь серия патентов, обнаруженных Apple Insider, показывает, что Apple может работать над новым терагерцовым датчиком для неинвазивного мониторинга уровня глюкозы. Если производитель действительно представит нечто подобное, то можно смело говорить о невероятном успехе устройства в продаже. Возможность отслеживать уровень сахара без необходимости каждый раз прокалывать палец и брать пробу крови — очень привлекательное преимущество, которое сложно обойти стороной людям, у которых проблема с уровнем сахара. Вопрос лишь в стоимости данного гаджета для конечного пользователя.