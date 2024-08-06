Apple Watch SE второго поколения будут изготовлены из пластика

Умные часы Apple Watch с момента запуска в 2015 году Apple Watch значительно эволюционировали, и в этом году, возможно, появится версия с полностью переработанным корпусом, который, как полагают инсайдеры, будет тоньше, чем у текущих моделей. Стоит отметить, что компания действительно постепенно обновляла свои носимые устройства, добавляя новые модели вроде Apple Watch Ultra и бюджетные Apple Watch SE первого поколения, расширяя свой арсенал электроники, дабы удовлетворить спрос со стороны потребителей. А теперь инсайдеры сообщили, что следующее поколение Apple Watch SE получит ряд нововведений, плюс это будет первое носимое устройство компании, которое оснастят пластиковым корпусом. Да, специалисты уверены, что компания Apple планирует выпустить Apple Watch SE второго поколения с жёстким пластиковым корпусом, чтобы снизить затраты и удержать цены на приемлемом низком уровне уровне.

Более того, пластиковая версия также может заинтересовать родителей, которые хотят купить Apple Watch для своих детей, чтобы использовать функции Find My и сотовую связь. И на самом деле это не первое пластиковое устройство компании Apple — пластиковые Apple Watch просто повторят инициативу компании с iPhone 5C, который также был изготовлен из прочного пластика, но в итоге популярности среди покупателей так и не добился. Но у часов есть шанс на высокий спрос, если цена будет низкая, а качество материала не будет вызывать вопросов. Тогда пользователи точно купят эту новинку.
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