Apple Watch Series 10 могли получить передовой датчик

В прошлом году в новых умных часах Apple Watch Series 10 было не так уж много важных нововведений — сенсор, отвечающий за здоровье пользователя, который прошёл клинические испытания и получил все разрешения, новые часы не получили. Это довольно странно, потому что утечка изображений прототипа текущей линейки смарт-часов Apple показала, что часы Apple Watch Series 10 могли быть оснащены новым сенсором здоровья, но эта фишка не попала в финальную версию устройства. Слитые в сеть изображения показывают, что на тыльной панели устройства был большой круглый сенсор для мониторинга пульса пользователя, но его расположение и размер изменились, при этом появился дополнительный световой кольцевой элемент.

Автор утечки не может точно подтвердить, что именно может делать этот сенсор, но предполагает, что это тестовая платформа для мониторинга уровня сахара в крови. К сожалению, как сообщалось ранее, компания Apple ещё очень далеко от внедрения неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови в свои смарт-часы, несмотря на создание передового модуля и реализацию множества улучшений в этой области. С другой стороны, если информация верна, то производитель уже был готов выпускать часы с данным сенсором в релиз, но в последний момент передумал и пошёл по другому пути. Соответственно, есть шанс, что гаджет следующего поколения получит данный апгрейд и будет отображать необходимую информацию без специальной аппаратуры и уколов. Это будет прорыв.