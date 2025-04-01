Apple Watch Series 10 могли получить передовой датчик

Автор утечки не может точно подтвердить, что именно может делать этот сенсор, но предполагает, что это тестовая платформа для мониторинга уровня сахара в крови. К сожалению, как сообщалось ранее, компания Apple ещё очень далеко от внедрения неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови в свои смарт-часы, несмотря на создание передового модуля и реализацию множества улучшений в этой области. С другой стороны, если информация верна, то производитель уже был готов выпускать часы с данным сенсором в релиз, но в последний момент передумал и пошёл по другому пути. Соответственно, есть шанс, что гаджет следующего поколения получит данный апгрейд и будет отображать необходимую информацию без специальной аппаратуры и уколов. Это будет прорыв.