Apple Watch Series 10 невозможно отремонтировать

Стоит напомнить, что умные часы Apple Watch Series 10 вышли в прошлом месяце, собрав достаточно приличную волну хейта за то, что производитель в этой итерации гаджета не показал практически никаких существенных нововведений. А теперь пришло время взглянуть на конструкцию гаджета, чтобы узнать, есть ли изменения хотя бы под капотом у передового устройства. К счастью, это стало возможным благодаря разборке 46-мм версии, которую опубликовали специалисты из компании iFixit. Например, эксперты заявили, что чтобы попасть внутрь часов, нужно использовать зазор шириной всего 0,176 мм и осторожно поддевать корпус, предварительно нагрев его (в этом случае клей теряет свои свойства и больше не держит крышку настолько прочно и надёжно).

Также разборка часов показала, что ёмкость аккумулятора составляет 327 мАч, а также то, что Taptic Engine оказался очень крупным — данный компонент занимает почти треть от всего свободного пространства в корпусе. При этом аккумулятор закреплён обычным клеем без каких-либо сложных решений вроде плёнок, винтов и креплений, что довольно странно — это ведь флагманские часы. И, естественно, основные датчики оказалось очень сложно отремонтировать, да и сам размер часов Apple Watch делает любые ремонтные работы крайне трудными и опасными — любое резкое движение может привести к повреждениям других компонентов. По этой причине iFixit оценил ремонтопригодность устройства всего на 3 из 10 баллов, что было вполне ожидаемо.
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