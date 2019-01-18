Apple Watch Series 4 обучат предсказывать и диагностировать инсульт

Apple Watch Series 4 могут помочь диагностировать риск инсульта в будущем благодаря предстоящему исследованию Apple и Johnson & Johnson. Компании разработают приложение для смарт-часов, которое сможет распознавать признаки приближающегося инсульта и посоветовать пользователю обратиться к врачу для обследования.

Запланированное на начало этого года многолетнее исследование предназначено только для людей в возрасте 65 лет и старше, которые носят Apple Watch Series 4 в США. Актуальная модель Series 4 оснащена не только датчиком сердцебиения, но и набором для снятия ЭКГ. Генеральный директор Apple Тим Кук недавно поделился в интервью, что здоровье может оказаться самым важным вкладом компании в развитие человечества.