Apple Watch Series 4 стоит своих денег

Разработчики умных часов просто погибают от конкуренции с Apple, так как эта компания отлично справляется с поставленной задачей и выпускает хорошие продукты. Например, вот презентовали новую линейку Apple Watch Series 4, которые обзавелись новым железом, минимальными рамками вокруг дисплея и более привлекательными возможностями. Нельзя сказать, что новые часы прямо на голову круче предыдущего поколения, но если у вас было первое поколение и вы всем были довольны, то стоит взять новинку — она действительно круто выглядит, отлично реализованы все функции и есть даже парочка крутых технологий. Они не работают в России, но это все равно приятно, что компания занимается такими моментами. Часы оказались намного более интересной новинкой, чем смартфоны в этом году. И это грустно.