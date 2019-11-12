Apple Watch Series 6 получат новый чип S6 и водонепроницаемость до 100 м

В следующем году Apple Watch Series 6 получат повышение производительности благодаря совершенно новому чипу Apple S6, а также жидкокристаллические полимерные материалы для гибких плат, которые должны расширить возможности внутренней передачи данных.

Улучшения будут сочетаться с более высоким уровнем водостойкости. Модели Series 5 уже водонепроницаемы до 50 метров, а в Series 6 увеличат этот предел до 100 метров. Совместимость с сетями 5G крайне маловероятна, несмотря на планы Apple в отношении iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Презентация часов состоится в сентябре следующего года.