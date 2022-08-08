Apple Watch Series 8 не получат нового дизайна и датчиков

Apple выпустит новую серию смартфонов iPhone 14 в следующем месяце вместе с новыми Apple Watch Series 8. Ранее мы слышали, что носимое устройство претерпит серьезные изменения в дизайне с плоскими краями. Однако всего за несколько недель до запуска стало известно, что стандартные Apple Watch Series 8 будут иметь тот же дизайн, что и текущая модель. Новостью поделился пользователь ShrimpApplePro, предположив, что стандартная модель Apple Watch Series 8 не будет иметь редизайна, а вместо этого компания будет использовать тот же дизайн, что и у текущей модели. Кроме этого, для стандартного варианта носимого устройства не будет опции Titanium.

Это противоречит предыдущему отчету Марка Гурмана, в котором говорилось, что прочная модель Apple Watch будет поставляться в титановом корпусе. Ожидается, что «экстремальная» модель будет оснащена большим дисплеем с упором на долговечность. Помимо этого, инсайдер сказал, что их источники не знакомы с новостями об обновленных датчиках состояния здоровья в Apple Watch Series 8. Ожидается, что носимое устройство поступит в массовое производство в этом месяце. Что касается цвета, источник предполагает, что Apple Watch Series 8 будут представлены в новых цветах Midnight, Starlight, Silver и (PRODUCT)RED для алюминиевых вариантов. Кроме того, цвета Silver и Graphite будут зарезервированы для модели из нержавеющей стали. Про стоимость никакой информации пока что нет, но она, вероятно, вскоре тоже появится.