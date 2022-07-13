Apple Watch Series 8 получат Max-версию за 999 долларов

Сообщается, что Apple Watch Series 8 будут доступны в трех размерах, и, согласно последнему прогнозу, вариант с самым большим размером дисплея 1,99 дюйма также может оказаться самым дорогим. Эта высокая цена может означать, что у Apple будет ограниченное количество устройств, готовых к отправке, по сравнению с обычными моделями. Говорят, что впервые одни Apple Watch Series 8 выпускаются в прочном корпусе, что делает их более долговечными, чем другие версии. С учетом других изменений эта версия также может сделать ее самой дорогой моделью, которую когда-либо производила Apple. Поскольку Марк Гурман из Bloomberg ранее предсказывал, что потребители могут платить от 900 до 999 долларов за самые большие Apple Watch, продажи могут быть меньше по сравнению с обычным вариантом.

Аналитик дисплеев Росс Янг рассказал на The MacRumors Show, заявив, что самые дорогие Apple Watch Series 8 будут поставляться в наименьшем количестве, предсказав, что Apple, как говорят, произведет всего один миллион таких устройств в третьем квартале этого года. Говорят, что 45-миллиметровая версия Apple Watch Series 8 достигнет четырех миллионов поставок, что в четыре раза больше, чем у более крупной модели, а это означает, что вторая версия также будет иметь более доступную цену. Официальное название больших Apple Watch Series 8 не подтверждено, но оно должно быть другим, учитывая, что это будет дорогая покупка. Видимо, Apple хочет попробовать поднять доходы в этом направлении.
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