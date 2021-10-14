Apple Watch Series 8 получать дисплей большего размера

Apple, работает над Apple Watch с большим дисплеем который планирует выпустить в 2022 году. По словам отраслевого инсайдера и генерального директора Display Supply Chain Consultants Росс Янга, Apple Watch Series 8 будут иметь больший размер дисплея. В настоящее время недавно поступившие в продажу Apple Watch Series 7 выпускаются в двух размерах - 41 мм и 45 мм, по сравнению с 40 и 44 мм в Series 6. Так что вполне возможно, что Apple Watch Series 8 выйдет за пределы 45 мм.

По словам популярного аналитика Минг-Чи Куо, Apple Watch Series 8 добавят новые функции управления здоровьем, такие как возможность контролировать температуру вашего тела.