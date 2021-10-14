Apple Watch Series 8 получать дисплей большего размера

Apple, работает над Apple Watch с большим дисплеем который планирует выпустить в 2022 году. По словам отраслевого инсайдера и генерального директора Display Supply Chain Consultants Росс Янга, Apple Watch Series 8 будут иметь больший размер дисплея. В настоящее время недавно поступившие в продажу Apple Watch Series 7 выпускаются в двух размерах - 41 мм и 45 мм, по сравнению с 40 и 44 мм в Series 6. Так что вполне возможно, что Apple Watch Series 8 выйдет за пределы 45 мм.

По словам популярного аналитика Минг-Чи Куо, Apple Watch Series 8 добавят новые функции управления здоровьем, такие как возможность контролировать температуру вашего тела.
Комментарии и отзывы Apple Watch Series 8
Умные часы Oppo Watch 2 представят с чипом Snapdragon…
Умные часы Oppo Watch 2 представят с чипом SnapdragonOppo выпускает новое поколение умных часов Oppo Watch 2 в Китае. …
Samsung Galaxy Watch 4 показали на сайте…
Samsung Galaxy Watch 4 показали на сайтеОжидается, что серия умных часов Galaxy Watch 4 появится не раньше следующего месяца, когда Samsung прове…
OPPO Watch 2 представили официально…
OPPO Watch 2 представили официальноКак и было запланировано, OPPO официально представила серию умных часов OPPO Watch 2 в Китае. Модельный р…
Xiaomi представила умные часы для детей с двумя камерами…
Xiaomi представила умные часы для детей с двумя камерамиСегодня компания Xiaomi официально представила новые умные часы MITU Children’s Learning Watch 5X, которы…
YouTube Music теперь доступен для некоторых часов Snapdragon…
YouTube Music теперь доступен для некоторых часов SnapdragonВ конце прошлого месяца YouTube начал выпускать обновление для приложения, которое добавило поддержку нек…
Производство Apple Watch Series 6 прекращено…
Производство Apple Watch Series 6 прекращеноApple прекратила выпуск Apple Watch Series 6, устройство больше не доступно для покупки на их веб-сайте,…
Смарт-часы Haylou RS3 оценены в $70…
Смарт-часы Haylou RS3 оценены в $70Компания Haylou пополнила ассортимент умных часов моделью RS3, которые могут похвастаться привычным кругл…
Интернет-браузер теперь доступен на Galaxy Watch 4…
Интернет-браузер теперь доступен на Galaxy Watch 4Samsung Galaxy Watch 4 решает одну из основных проблем, с которыми пользователи Android сталкивались со с…
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46ммЛучшие умные часы. OPPO Watch 46мм
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor