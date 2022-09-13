Apple Watch Series 8 получили старый процессор

Совсем недавно, 7 сентября, компания Apple представила целую россыпь своих новых устройств, среди которых были и умные часы Apple Watch Series 8. К сожалению, как и предвещали инсайдеры, никаких кардинальных изменений в данном устройстве не произошло — производитель просто решил использовать экран большей диагонали, но на этом всё. И пользователи справедливо отметили, что на самом деле необходимости в покупке новых часов нет, ведь они не дают новых функций, более внушительной автономности и так далее. Но сегодня появилась ещё более грустная информация — оказалось, что компания в Apple Watch Series 8 использовала тот же процессор, что и в шестом и седьмом поколениях. Это на самом деле огромный удар по потребителям, которые давно хотели себе новые умные часы.

Дело в том, что если в Apple Watch Series 8 используется старый процессор, то никакого увеличения автономности быть не может, плюс говорить о каких-то новых функциях тоже не стоит, ведь они не могут появиться из ниоткуда. Более того, странно, что компания фактически третий год использует один и тот же чип для умных часов — вероятно, его производительности действительно хватает, но если компания выпускает новое поколение часов, то хотелось бы иметь хоть какой-то бонус. Но, вероятно, часы и так продаются слишком хорошо, так что у Apple нет необходимости выпускать важные обновления, чтобы поднять продажи или вернуть их на тот же уровень. Вместо этого компания выпускает минорный апдейт на старом процессоре.
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