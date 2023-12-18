Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 сняли с продажи

Совсем недавно компания Apple объявила о релизе новых моделей умных часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 — это случилось в сентябре на фирменном мероприятии, где компания представила новинки с заметными улучшениями по сравнению с предыдущими версиями. Однако теперь компания приостанавливает продажу обеих моделей Apple Watch в из-за нового патентного спора с медицинской технологической компанией. Данной информацией компания поделилась с западными журналистами, заявив, что с 21 декабря перестанет продавать Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в интернет-магазине Apple. Всё дело в том, что в октябре Международная торговая комиссия запретила ввоз новых моделей Apple Watch в США и не только после того как обнаружилось, что Apple нарушила патент, поданный компанией Masimo.

Masimo подала патент, касающийся неинвазивного измерения уровня кислорода в крови или пульсовой оксиметрии. Пока что нет окончательного решения о том нарушила ли компания Apple патент, но пока идёт расследование продавать умные часы производитель не имеет права. А это серьёзная проблема и удар по продажам, потому что на носу Новый год и Рождество, а именно в это время обычно пользователи покупают подарки своим друзьям и товарищам, родным и близким. И они просто не смогут купить умные часы нового поколения, потому что их не будет у официальных ритейлеров. Довольно странно, что производитель столкнулся с этой проблемой, хотя на самом деле патентные споры вполне нормальная вещь.