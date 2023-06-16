Apple Watch Series 9 могут получить совершенно уникальный дизайн

Инсайдеры из профильных изданий заявляют, что Apple объявит о выходе новых Apple Watch Series 9 уже в этом году вместе с анонсом линейки iPhone 15. Естественно, компания представит очередные незначительные изменения дизайна и более быстрый процессор, который позволит устройству обрабатывать дополнительные данные с датчиков, которые могут появиться на момент релиза. Но на этом нововведения не заканчиваются, потому что в последнем патенте Apple описываются Apple Watch с гибким обтекаемым дисплеем, которого ранее у компании не было. Мы уже знаем, что Apple подаёт много патентов, и не обязательно, что каждый из них увидит свет в ближайшее время. Однако патенты также служат другой цели — обеспечить защиту дизайна или технологии, чтобы конкуренты не смогли создать аналогичный по внешнему виду или функциям гаджет в ближайшие лет десять.

И новый патент компании описывает Apple Watch с гибким обтекаемым дисплеем, который можно носить на запястье. Большой экран может использоваться для отображения дополнительной информации и если верить информации инсайдеров, компания Apple хочет, чтобы носимое устройство стало единым целым, а не компонентом из ремешка и отдельного дисплея. Однако гибкий дисплей может представлять угрозу прочности из-за большей площади экрана, что может вызвать нежелательные последствия. Впрочем, было бы очень интересно посмотреть на дизайн часов нового поколения с обтекаемым дисплеем, которого пока что нет ни у одного конкурента.
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