Apple Watch Ultra 3 не получат серьёзных улучшений в этом году

В этом году компания Apple планирует выпустить несколько действительно интересных устройств вроде серии смартфонов iPhone 16 и новых умных часов из серии Apple Watch. Однако сегодня появилась новая информация, утверждающая, что Apple Watch Ultra 3, которые должны появиться в конце этого года, не будет иметь значительных улучшений по аппаратной части, что, вероятно, многих огорчит. Если верить западным аналитикам, Apple Watch Ultra 3 будут предлагать минимум апгрейдов по сравнению с предыдущим поколением, что может огорчить тех, кто рассматривал возможность замены своего прошлогоднего варианта Ultra на что-то новое и более интересное.

Здесь хотелось бы напомнить, что компания Samsung также собирается предложить своим потенциальным покупателям более премиальные Galaxy Watch, и если южнокорейская компания действительно выпустит свой Galaxy Watch Ultra, то компании Apple, возможно, придётся изменить свои планы продаж и перейти к более важным апдейтам носимой электроники в ближайшем будущем. Впрочем, на Apple Watch Ultra 3 это уже никак не повлияет — производитель принял решение относительно текущего поколения и будет отталкиваться от того, как пойдут продажи. Если пользователи готовы покупать умные часы даже с минимальным набором улучшений, то можно смело и в следующем году сильно не стараться. А вот если продажи сильно упадут, то производителю придётся создавать больше интересных функций уже для четвёртого поколения этих часов.