Apple Watch Ultra 3 не получат серьёзных улучшений в этом году

Здесь хотелось бы напомнить, что компания Samsung также собирается предложить своим потенциальным покупателям более премиальные Galaxy Watch, и если южнокорейская компания действительно выпустит свой Galaxy Watch Ultra, то компании Apple, возможно, придётся изменить свои планы продаж и перейти к более важным апдейтам носимой электроники в ближайшем будущем. Впрочем, на Apple Watch Ultra 3 это уже никак не повлияет — производитель принял решение относительно текущего поколения и будет отталкиваться от того, как пойдут продажи. Если пользователи готовы покупать умные часы даже с минимальным набором улучшений, то можно смело и в следующем году сильно не стараться. А вот если продажи сильно упадут, то производителю придётся создавать больше интересных функций уже для четвёртого поколения этих часов.