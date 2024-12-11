Apple Watch Ultra 3 получат спутниковую связь

Новые умные часы Apple Watch Ultra 3, по информации специалистов, получат поддержку спутниковой связи в следующем году. Новая функция позволит отправлять текстовые сообщения через спутники без подключения к сотовой сети или Wi-Fi. Кроме того, будет реализована поддержка измерения артериального давления — устройство в том числе будет сообщать о возможном повышении давления, но без точных показателей. Ещё многие ожидают трекер уровня глюкозы в крови, но пока что точных данных по этому направлению нет, что немного огорчает, конечно. При этом стоит напомнить, что технология спутниковой связи впервые появилась в iPhone 14 в 2022 году, предоставляя пользователям возможность связываться со службами экстренной помощи в труднодоступных локациях.

В 2023 году Apple расширила эту функцию, добавив возможность отправки сообщений через iMessage. И Apple Watch Ultra 3 станет первым устройством, позволяющим оставлять iPhone дома и использовать спутниковую связь автономно, если, конечно, инсайдерская информация окажется верной. И для самой компании это очень важно, потому что продажи умных часов Apple переживают спад, а выручка подразделения, выпускающего Apple Watch, снижается последние два года. Apple рассчитывает, что новые функции (спутниковая связь и мониторинг давления) смогут убедить пользователей обновить свои устройства. Хотя, конечно, это во многом зависит и от стоимости конечного гаджета, так как от цены зависит очень многое.