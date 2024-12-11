Apple Watch Ultra 3 получат спутниковую связь

Новые умные часы Apple Watch Ultra 3, по информации специалистов, получат поддержку спутниковой связи в следующем году. Новая функция позволит отправлять текстовые сообщения через спутники без подключения к сотовой сети или Wi-Fi. Кроме того, будет реализована поддержка измерения артериального давления — устройство в том числе будет сообщать о возможном повышении давления, но без точных показателей. Ещё многие ожидают трекер уровня глюкозы в крови, но пока что точных данных по этому направлению нет, что немного огорчает, конечно. При этом стоит напомнить, что технология спутниковой связи впервые появилась в iPhone 14 в 2022 году, предоставляя пользователям возможность связываться со службами экстренной помощи в труднодоступных локациях.

В 2023 году Apple расширила эту функцию, добавив возможность отправки сообщений через iMessage. И Apple Watch Ultra 3 станет первым устройством, позволяющим оставлять iPhone дома и использовать спутниковую связь автономно, если, конечно, инсайдерская информация окажется верной. И для самой компании это очень важно, потому что продажи умных часов Apple переживают спад, а выручка подразделения, выпускающего Apple Watch, снижается последние два года. Apple рассчитывает, что новые функции (спутниковая связь и мониторинг давления) смогут убедить пользователей обновить свои устройства. Хотя, конечно, это во многом зависит и от стоимости конечного гаджета, так как от цены зависит очень многое.
Представлены часы Casio WS1400H-2AV…
Компания Casio пополнила ассортимент спортивных часов моделями WS1400H-2AV и WS1400H-8AV, которые отличаю…
Представлены часы Casio G-Shock Urban Utility…
Компания Casio объявила о выпуске серии часов G-Shock Urban Utility Series, которая состоит из четырех мо…
В Apple Watch Ultra 3 задействуют дисплей из будущего…
Некоторое время назад от достаточно достоверных источников появилась информация о том, что компания Apple…
Часы Huawei Watch D2 оценили в 35 тысяч рублей …
Компания Huawei представила умные часы Watch D2, главной особенностью которых стала функция круглосуточно…
Часы Casio G-Shock MRG-B2100D-1A оценили в 4200 долларов …
Компания Casio представила флагманские часы G-Shock MRG-B2100D-1A, которые появятся в продаже до конца ме…
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro вышел в России…
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro, который вышел на глоб…
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана…
В мире механических часов статус и строгость всегда шли рука об руку. Но в мире смарт-часов эта связь час…
Умные часы Redmi Watch 5 оценили в 80 долларов …
Компания Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 5, которые работают под управлением фирменного програм…
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor