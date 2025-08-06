Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей

Apple, похоже, тихо готовится к запуску умных часов Apple Watch Ultra 3, но, вопреки ожиданиям, нас может ждать не глобальный редизайн, а более тонкие улучшения. В последней, пятой по счёту, бета-версии iOS 26 для разработчиков была обнаружена новая конфигурация разрешения экрана в 422x514 пикселей, которая не соответствует ни одной из текущих моделей Apple Watch. Для сравнения, у Apple Watch Ultra 2 разрешение составляет 410x502 пикселя. Это означает, что в Ultra 3 экран станет немного крупнее. Согласно информации MacRumors, если Apple сохранит плотность пикселей на уровне около 335 ppi, то диагональ дисплея вырастет с 1,93 до примерно 1,98 дюйма — прирост составляет около 3%. При этом увеличения корпуса не ожидается — вместо этого компания, вероятно, просто уменьшит рамки вокруг экрана, что даст примерно на 5% больше полезной площади дисплея без изменения габаритов устройства.

Такое улучшение сделает использование часов более комфортным — особенно при чтении сообщений, использовании карт и приложений. Пока неизвестно, затронут ли аналогичные изменения стандартную линейку Apple Watch Series 11, но с учётом недавнего редизайна этих моделей, шансы на это невелики. Apple Watch Ultra уже сам по себе выглядит массивно и брутально, и более крупный дисплей в прежнем титановом корпусе выглядит логичным развитием. Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 уже 9 сентября — на этом же мероприятии покажут умные часы Apple Watch Ultra 3.
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