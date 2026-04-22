Представлены часы OPPO Watch X3 Mini

Компания OPPO объявила о выпуске умных часов Watch X3 Mini, которые оценили на дебютном китайском рынке в эквивалент 265 долларов за Bluetooth-версию и 295 долларов за вариант с eSIM.

Новинка характеризуется корпусом из нержавеющей стали с размерами 43,2:43,2:11,18 мм, массой без ремешка 40,4 г, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек (плотность 352 ppi), пиковой яркостью 1000 нит и защитным сапфировым стеклом, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5, предустановленной программной оболочкой ColorOS Watch 16.0, батареей ёмкостью 354 мАч, магнитной зарядкой мощностью 7,5 Вт, временем полной зарядки около часа, автономностью до 7 дней в режиме энергосбережения, датчиком измерения температуры запястья с погрешностью ±0,1 °C, мониторингом женского здоровья, качества сна с оценкой риска апноэ, уровня стресса, частоты сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, 100 спортивными режимами, ИИ-тренером, поддержкой GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4/5 ГГц и NFC.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor