Часы Amazfit T-Rex Ultra 2 оценили в 550 долларов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов топовой моделью Amazfit T-Rex Ultra 2, которая получила 51-мм корпус из армированного волокном полимера. Новинка также характеризуется безелем, кнопками и тыльной панелью из титана Grade 5, возможностью работы до –30 °C, водонепроницаемостью уровня 10 ATM (до 45 метров), 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит, сапфировым стеклом и поддержкой режима Always-On Display, двухдиапазонным позиционированием, поддержкой шести спутниковых систем, круговой поляризованной GPS-антенной, полноцветными офлайн-картами, батареей ёмкостью 870 мАч, временем автономной работы до 30 дней, 180 спортивными режимами, среди которых альпинизм и дайвинг, датчиком BioTracker 6.0 для круглосуточного измерения пульса, уровня кислорода в крови, стресса и температуры кожи, динамиком и микрофоном, двухцветным фонариком, 64 ГБ флеш-памяти, из которых свободно 26,7 ГБ, а также поддержкой Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5.2. Цена часов составляет 550 долларов.

Представлены часы OnePlus Watch Lite…
Компания OnePlus выпустила на глобальный рынок смарт-часы Watch Lite, которые оценены в 160 евро. Новинку…
Представлены смарт-часы Soxai Ring 2…
Японская компания Soxai объявила о выпуске второго поколения своего умного кольца, которое отслеживает жи…
Представлены часы Casio PRO TREK PRG-69…
Компания Casio объявила о выпуске серии туристических часов PRO TREK PRG-69, которая состоит из моделей P…
Представлены смарт-часы Rollme G6…
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку осна…
Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 Pro показали на рендерах…
Профильное издание WinFuture поделилось изображениями и подробностями о параметрах фитнес-браслета HUAWEI…
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED…
Умные часы realme Watch 5 оснащены контрастным AMOLED-экраном с диагональю 1.97 дюймов, аккумулятором 460…
Представлен смарт-часы Reebok Rush…
Компания Reebok объявила о выходе умных часов Rush, которые оценены в 70 долларов. Новинку оснастили 1,39…
Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-миллиметровом корпусе стали доступн…
В России начались продажи новых смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-миллиметровом корпусе. Эти часы, соз…
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor