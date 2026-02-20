Часы Amazfit T-Rex Ultra 2 оценили в 550 долларов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов топовой моделью Amazfit T-Rex Ultra 2, которая получила 51-мм корпус из армированного волокном полимера. Новинка также характеризуется безелем, кнопками и тыльной панелью из титана Grade 5, возможностью работы до –30 °C, водонепроницаемостью уровня 10 ATM (до 45 метров), 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит, сапфировым стеклом и поддержкой режима Always-On Display, двухдиапазонным позиционированием, поддержкой шести спутниковых систем, круговой поляризованной GPS-антенной, полноцветными офлайн-картами, батареей ёмкостью 870 мАч, временем автономной работы до 30 дней, 180 спортивными режимами, среди которых альпинизм и дайвинг, датчиком BioTracker 6.0 для круглосуточного измерения пульса, уровня кислорода в крови, стресса и температуры кожи, динамиком и микрофоном, двухцветным фонариком, 64 ГБ флеш-памяти, из которых свободно 26,7 ГБ, а также поддержкой Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5.2. Цена часов составляет 550 долларов.