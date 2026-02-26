Представлены умные часы Amazfit Active 3 Premium

Компания Amazfit пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit Active 3 Premium, которые оценены в 170 долларов. Новинку оснастили 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, плотностью пикселей 353 ppi, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, корпусом из нержавеющей стали толщиной 11 мм и массой 38 граммов, водозащитой по стандарту 5 ATM, четырьмя физическими кнопками, микрофоном и динамиком, 170 спортивными режимами, автоматическим распознаванием различных видов физических активностей, режимом Track Run, виртуальным пейсмейкером, поддержкой шести спутниковых систем, загруженными картами, биометрическим датчиком BioTracker PPG для мониторинга пульса, уровня кислорода в крови, стресса и температуры кожи, анализом вариабельности сердечного ритма во сне, батареей ёмкостью 365 мАч и автономностью до 7 дней.

Представлены цифровые ретро-часы Casio W-800HD-1AV…
Компания Casio объявила о выпуске цифровых часов W-800HD-1AV, которые получили серый ЖК-экран с крупными …
Часы Pebble Round 2 оценили в 200 долларов…
Компания Pebble пополнила ассортимент умных часов моделью Round 2, главной особенностью которых является …
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100CM …
Компания Casio объявила о выпуске аналогово-цифровых часов моделями G-Shock GA-2100CM-5AJF, GA-2100CM-8AJ…
Часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A оценили в $905…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A, разработанной в пар…
Представлены умные часы Xiaomi Watch 5…
Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch 5, которые на дебютном китайском рынке оценены в экв…
Представлены часы Casio PRO TREK PRG-69…
Компания Casio объявила о выпуске серии туристических часов PRO TREK PRG-69, которая состоит из моделей P…
Представлены умные часы Amazfit Active Max…
Amazfit представляет на российском рынке новые умные часы Amazfit Active Max, входящие в серию Amazfit Ac…
Умные часы Rogbid Model R3 оценили в 100 долларов …
Компания Rogbid объявила о выпуске умных часов Model R3, которые построены на операционной системе Androi…
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor