Представлены умные часы Amazfit Active 3 Premium

Компания Amazfit пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit Active 3 Premium, которые оценены в 170 долларов. Новинку оснастили 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, плотностью пикселей 353 ppi, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, корпусом из нержавеющей стали толщиной 11 мм и массой 38 граммов, водозащитой по стандарту 5 ATM, четырьмя физическими кнопками, микрофоном и динамиком, 170 спортивными режимами, автоматическим распознаванием различных видов физических активностей, режимом Track Run, виртуальным пейсмейкером, поддержкой шести спутниковых систем, загруженными картами, биометрическим датчиком BioTracker PPG для мониторинга пульса, уровня кислорода в крови, стресса и температуры кожи, анализом вариабельности сердечного ритма во сне, батареей ёмкостью 365 мАч и автономностью до 7 дней.