Apple Watch Ultra теперь пригодны для дайвинга

В ходе официальной презентации умных часов Apple Watch Ultra представители компании Apple официально заявили, что они работают над предоставлением возможности превратить эти умные часы в настоящий компьютер для дайвинга. Устройство должно показывать глубину погружения под воду, демонстрировать различные важные данные и не только. Правда, на релизе оказалось, что большинство функций пока что не реализованы и пользователям придётся немного подождать. Теперь же появилась официальная информация о том, что Apple Watch Ultra получили соответствующее приложение, которое позволит с удовольствием заниматься любимым делом и не покупать для этого отдельное оборудование. Правда, сразу стоит сказать, что это условно любительский гаджет.

Специалисты уже заявили, что хотя Apple Watch Ultra, безусловно, обладают достаточно приличным качеством корпуса, отличным набором функций и прочих бонусов, но на самом деле это не профессиональное устройство. Нет, это просто умные часы в прочном корпусе, которые способны пережить погружение под воду на большую глубины и которые оснащены специальными датчиками для этого занятия. Соответственно, если вы занимаетесь этим на уровне профессионала, погружаясь под воду на постоянной основе, то вам, вероятно, Apple Watch Ultra не совсем подойдут. Это далеко не самая точная аппаратура на рынке для дайвинга, плюс сами по себе часы стоят дорого — за те же деньги можно легко получить нечто более производительное.