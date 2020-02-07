Apple Watch и iPhone скоро смогут заменить ключи от автомобиля

Apple выпустила бета-версию iOS 13.4 для разработчиков, которая содержит ссылки на новый «CarKey» API. Это должно позволить пользователям использовать свои iPhone или Apple Watch для разблокировки и возможно, даже для запуска автомобиля.

Автомобиль должен поддерживать NFC, чтобы работать, а пользователям iPhone и Apple Watch нужно всего лишь держать свои устройства рядом с автомобилем, чтобы использовать его в качестве ключа.

Считается, что начальный процесс сопряжения осуществляется через приложение Wallet и приложение производителя автомобилей. После завершения сопряжения CarKey должен появиться в приложении Wallet и может быть добавлен в Apple Watch. Это хорошая новость для большинства владельцев автомобилей и пользователей Apple, поскольку это может означать, что в кармане будет меньше вещей.