Apple Watch лишат аппаратной клавиши

Новый патент от Apple показывает, что аппаратная корона (элемент на корпусе для управления умным гаджетом) Apple Watch вскоре может быть заменена оптическим датчиком. Как сообщает издание Patently Apple, возможный оптический датчик будет использовать жесты в качестве способа управления Apple Watch, таким образом заменяя текущую Digital Crown. Оптический датчик также может измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление и другие биометрические данные. Оптический датчик нового патента, скорее всего, будет работать аналогично цифровой короне Apple Watch. Пользователь может двигать пальцем перед оптическим датчиком, и когда датчик обнаруживает жест пользователя, Apple Watch могут использовать его для управления системой или изменения отображаемой информации.

Новый патент для умных часов Apple Watch назван «Часы с оптическим датчиком для ввода данных пользователем» — согласно Apple, в новом поколении Apple Watch будет использоваться меньше движущихся частей, что сделает устройство более долговечными. Чем больше в устройстве движущихся частей, тем больше вероятность того, что эти части могут выйти из строя в какой-то момент или по какой-либо причине. Новый патент Apple Watch Apple также направлен на освобождение места, которое можно было бы использовать для размещения дополнительных компонентов в Apple Watch. Впрочем, хотя патент Apple официально получен, это не означает, что Apple обязательно будет использовать эту технологию в реальных продуктах.