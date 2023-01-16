Apple Watch не получат microLED в течение трёх лет

На протяжении многих лет инсайдеры обещают поклонникам умных часов то, что в следующем году Apple Watch получат новый тип дисплея на основе технологии microLED, но вот уже года три-четыре обещание компания так и не реализовала. Впрочем, как оказалось, это было просто невозможно. В компании LG, которая, вероятно, будет производить дисплеи для умных часов гиганта из Купертино, заявили, что сооружение необходимых производственных мощностей закончится лишь в 2024 году, после чего завод оптимизируют и запустят производство. Соответственно, первые продукты с дисплеями microLED у компании Apple могут появиться только в 2025 году, а учитывая, что производитель выпускает часы в сентябре-октябре, ждать придётся ещё как минимум три года.

Да, сейчас говорить о возможностях в этом направлении достаточно проблематично, потому что подобные дисплеи может производить не только LG. Но, с другой стороны, нужно понимать, что у Apple нет нужды форсировать события и быстрее устанавливать дисплей нового поколения, потому что на самом деле умные часы компании и так продаются с ошеломительным успехом. Apple Watch на текущий момент занимают больше 90% рынка носимой электроники, так что сами понимаете — смысл спешить, если твой гаджет и так лучше всех? Остаётся лишь надеяться, что отсутствие конкуренции не приведёт к тому, что пользователи просто перестанут покупать новые версии умных часов бренда из-за слишком незначительного списка нововведений, как было с iPhone 14.
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